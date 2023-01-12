Умер бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Рафик Нишанов

Сообщается, что государственный деятель ушел из жизни в возрасте 96 лет.

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Умер бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР, глава Совета национальностей Верховного Совета СССР Рафик Нишанов, передает ТАСС, ссылаясь на журналиста Рахимджона Султанова, который был близок к семье государственного деятеля.

Как утверждается, он ушел из жизни в возрасте 96 лет. О причинах смерти не сообщается.

Было добавлено, что в настоящий момент семья покойного решает, где он будет похоронен.

В январе 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Рафика Нишанова орденом Александра Невского.