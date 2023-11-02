Армия Армия Армия

Раненым участникам СВО вручили госнаграды в госпитале Вишневского

13:58 02.11.2023
Также военнослужащие получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и жилищные документы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов вручил участникам военной операции по защите Донбасса, которые получили ранения в боях и проходят реабилитацию, государственные награды. Церемония прошла в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала госпиталя Вишневского в Москве.

Также российские бойцы получили документы о получении дополнительного профобразования. Помимо этого, военнослужащим вручили жилищные сертификаты и присвоили воинские звания. Документы предназначены для получения жилья в тех регионах, где участники СВО продолжат службу. Юрий Кузнецов передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные во время выполнения боевых задач.

«В реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей», - отметил Кузнецов.

В мероприятии также приняли участие начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников, генеральный инспектор МО РФ Анатолий Гребенюк, врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Артем Святненко.

Военнослужащим вручили 14 орденов Мужества, шесть медалей «За отвагу», четыре медали «За храбрость», медаль Суворова и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:28 В стране и мире
Видео
Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в аэропорту
14:04 В стране и мире
Полиция потребовала закрыть один вестибюль станции метро «Новогиреево»
14:02 В стране и мире
Песков сообщил, что США уведомили Россию о пуске Minuteman III
13:13 В стране и мире
Залужный признал провал украинского контрнаступления
12:16 В стране и мире
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Популярное
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.