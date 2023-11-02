Раненым участникам СВО вручили госнаграды в госпитале Вишневского

Также военнослужащие получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и жилищные документы.

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Начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов вручил участникам военной операции по защите Донбасса, которые получили ранения в боях и проходят реабилитацию, государственные награды. Церемония прошла в реабилитационно-образовательном центре на базе филиала госпиталя Вишневского в Москве.

Также российские бойцы получили документы о получении дополнительного профобразования. Помимо этого, военнослужащим вручили жилищные сертификаты и присвоили воинские звания. Документы предназначены для получения жилья в тех регионах, где участники СВО продолжат службу. Юрий Кузнецов передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные во время выполнения боевых задач.

«В реабилитационно-образовательном центре вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей», - отметил Кузнецов.

В мероприятии также приняли участие начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников, генеральный инспектор МО РФ Анатолий Гребенюк, врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Артем Святненко.

Военнослужащим вручили 14 орденов Мужества, шесть медалей «За отвагу», четыре медали «За храбрость», медаль Суворова и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.