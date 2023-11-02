«Исламский джихад»* сообщил о нанесении ракетного удара на юго-западе Израиля

Сообщается что обстрел произошел в 11.00 по местному времени.

© Фото: Chen Junqing, XinHua, Global Look Press

Боевое крыло «Исламского джихада»* (запрещенная в РФ террористическая организация) группировка «Сарая аль-Кудс» нанесла ракетный удар по скоплениям войск на юго-западе Израиля. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

«В 11.00 мы нанесли интенсивный ракетный удар по сосредоточениям военных вблизи поселений Холит, Мивтахим и Амиаз», - говорится в сообщении.

Утром Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в ливанском районе Мис-эль-Джебель отряда «вооруженных террористов». Взаимные обстрелы ЦАХАЛ и радикальных исламских группировок продолжаются с самого начала конфликта 7 октября.

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.