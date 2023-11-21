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В США три человека погибли в результате стрельбы в штате Колорадо

Дарина Криц
23:23 21.11.2023
Еще одна женщина ранена. Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника.
В США три человека погибли в результате стрельбы в штате Колорадо
© Фото: H. Rick Bamman ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В США двое мужчин и женщина погибли в результате стрельбы. Инцидент произошел в штате Колорадо. Известно, что еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.

По информации «360», конфликт возник на фоне имущественного спора сторон. В офисе шерифа округа Кастер сообщили, что уже удалось установить личность подозреваемого и его автомобиль. Полиция ведет поиски подозреваемого.

В полиции уточнили, что получили сообщение об инциденте в городе Уэстклифф, который расположен примерно в 80 милях к югу от Колорадо-Спрингс.

Правоохранители прибыли через 20 минут. Предполагаемого преступника опознали как Ханме К. Кларк. Также указано, что он передвигался за рулем пикапа с топпером и номерным знаком Колорадо.

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