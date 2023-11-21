В ДНР во время волонтерской миссии погибла актриса Полина Меньших

Актриса выступала в Старобешево перед российскими военными на День ракетных войск и артиллерии.

© Фото: Полина Меньших, ВКонтакте

В Старобешево в результате украинской ракетной атаки погибла руководительница театра «НЕЖЕНь», актриса Полина Меньших. Информацию подтвердила ученица погибшей.

Актриса находилась в ДНР с волонтерской миссией: Меньших выступала перед участниками СВО на День ракетных войск и артиллерии. По словам очевидцев, у дома культуры, где проходил концерт упали две ракеты: одна разбила машины волонтеров, вторая попала в гримерку с артистами и сцену.

«Очень много народу в шоке и скорби. Полина Ивановна Меньших собрала невероятное количество народу за жизнь и научила танцевать, преподавать и спровадила учиться дальше. Видимо, миссия выполнена», - написала ученица погибшей, танцовщица Екатерина Лазарева на своей странице в Facebook (принадлежит Meta*).

Полина Ивановна Меньших закончила Московский государственный институт культуры по специальности «балетмейстер-педагог», она работала как педагог, режиссер и хореограф в Москве, написала мюзикл «Последнее испытание». На момент смерти ей исполнилось 40 лет.

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