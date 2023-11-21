Вечер вторника в Москве ознаменовался девятибальными пробками
Сильные трудности наблюдаются на северо-западе и юго-востоке центрального кольца столицы.
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Столичные пробки во время часа пик достигли девяти баллов. Информация исходит из данных сервиса «Яндекс.Карты».
«Бордовые» дороги наблюдаются на ТТК и Садовом кольце: так на северо-западе и юго-востоке Садового встало наибольшее число машин. Наиболее свободным оказались восточные отрезки дорог ТТК, на юго-западе кольца сильные пробки как с внешней, так и внутренней стороны.
«Еле едем» - написал один из автомобилистов.
Дорожная ситуация начнет улучшаться ближе после 21 часа: «Яндекс.Карты» прогнозируют пробки в четыре балла после девяти вечера, и в два балла - после десяти.