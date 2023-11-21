В стране и мире Бывшего главу УСБ СК РФ Максименко нашли мертвым в колонии Анастасия Бобылева Максименко отбывал срок в колонии за получение взяток и превышение полномочий. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: Бывший руководитель управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаил Максименко найден мертвым в колонии, где отбывал 13-летний срок заключения. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «В одной из российских колоний без признаков жизни был найден Михаил Максименко, отбывающий наказание за коррупцию», - передает сообщение ТАСС. Уточняется, что его тело обнаружили в комнате для хранения вещей. В колонии Максименко отбывал наказание за превышение должностных полномочий и получение взяток. Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) передал ему 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Экспертное мнение и аналитика