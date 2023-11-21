В стране и мире В возрасте 37 лет умер известный блогер-дальнобойщик Калян86 Елизавета Егорова Калян86 прославился, выкладывая на YouTube ролики о буднях дальнобойщика. © Фото: kalyan1986, Telegram Читайте нас на: Умер блогер-дальнобойщик из Тюменской области Николай Галенко, известный под псевдонимом Калян86. Мужчине было 37 лет. О смерти сообщил Telegram-канал Николая. «К большому сожалению, Николая больше нет, причина - остановка сердца. Покойся с миром, Коля, ты ушел в последний рейс…» - цитирует «360» сообщение канала. Галенко родился в поселке Боровский Тюменской области, с 18 лет работал водителем. Парень прославился, выкладывая на YouTube ролики о буднях дальнобойщика. Экспертное мнение и аналитика