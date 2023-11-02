Армия Армия Армия

Су-25 разгромили полевые позиции и технику ВСУ на Донецком направлении

12:52 02.11.2023
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министерство обороны России обнародовало видео с работой российских штурмовиков Су-25 на Донецком направлении. На кадрах видно, что самолеты маневрируют на малых высотах, чтобы не попасть на радары противника.

Удары наносились ракетами по военным объектам и технике. Пуски выполнялись парами. Поражая цели, экипажи отстреливали тепловые ловушки. Уничтожив замаскированные позиции и украинскую бронетехнику, самолеты вернулись на аэродром. После приземления инженеры-техники подготовили самолеты к повторному боевому вылету.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:16 В стране и мире
Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
11:59 В стране и мире
Видео
Захарова отреагировала на обстрел Донецка, под который попал журналист «Звезды»
11:42 Армия
Видео
Провал штурмовой группы ВСУ сняли с коптера
11:14 В стране и мире
В списке иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа 2 ноября, нет россиян
11:07 В стране и мире
Маск заявил об угрозе ИИ для существования человечества
Популярное
Видео
Zа добро: Минобороны РФ запустило канал о людях, поддерживающих участников СВО
Не более одной тещи: в Узбекистане ввели наказание за пропаганду многоженства
Дело застрявшего в машине на несколько дней котенка закончилось прокуратурой
Видео
Герою из Щелково подарили новую «Ниву» за спасение школьника от грабителя
В США скончался второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
Адлерский районный суд решил, что под Сочи больше не будет Хероты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.