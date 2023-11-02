Су-25 разгромили полевые позиции и технику ВСУ на Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России обнародовало видео с работой российских штурмовиков Су-25 на Донецком направлении. На кадрах видно, что самолеты маневрируют на малых высотах, чтобы не попасть на радары противника.

Удары наносились ракетами по военным объектам и технике. Пуски выполнялись парами. Поражая цели, экипажи отстреливали тепловые ловушки. Уничтожив замаскированные позиции и украинскую бронетехнику, самолеты вернулись на аэродром. После приземления инженеры-техники подготовили самолеты к повторному боевому вылету.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.