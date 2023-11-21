В стране и мире В стране и мире наш эксклюзив ТЕГИ

Военнослужащий Медведь рассказал, как командование ВСУ бросает людей под пули

Михаил Аброськин
15:37 21.11.2023
На Запорожском направлении подконтрольные Киеву формирования отравляют на наши позиции штурмовые группы и бронетехнику и несут серьезные потери. Все маневры националистов отслеживают с помощью беспилотников, данные в онлайн-режиме передают мотострелкам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

На Запорожском направлении днем перемещения штурмовых групп противника хорошо видны с воздуха. Тем, кого уже заметили, скрыться почти невозможно. Передние рубежи, куда тщетно пытаются пройти и окопаться боевики, давно пристреляны. Те, кому удается выжить – бегут с позиций. Но спрятаться в голом лесу почти невозможно.

«Командование не жалеет "синих". Одну группу мы кладем на накате, они сразу же следующую отправляют. Очень часто отправляют людей, не объясняя, что там на позициях сидим мы. Они приезжают, мы их встречаем стрелковым боем и все, синие заканчиваются», - объясняет командир подразделения 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Медведь.

Другой военнослужащий 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Вятка показывает фотографию, на которой виднеется силуэт подбитой бронетехники противника. Снимок едва ли можно назвать художественным, но для молодого гвардейца это памятный кадр.

«Танк был от меня на расстоянии ста метров. Взял гранатомет, и «гуслю» мы сняли с первого выстрела. А дальше заглушили на седьмой-восьмой «морковке». Больше танк не подавал признаков жизни», - рассказывает Вятка.

Для мотострелка Вятки бой памятен еще и тем, что это первая его подбитая бронетехника. Да и на передовой гвардеец лишь несколько месяцев, а теперь представлен к госнаграде - орден Мужества. Сослуживцы им гордятся.

Есть кадры работы пехоты и бронетехники 71-го полка, снятые с воздуха. Оператор беспилотника ведет бронетранспортер по рации. У тех, кто работает в поле, времени оглядеться нет – они полностью полагаются на команды наводчика. Отряд российских штурмовиков высаживается, когда до противника остается меньше пятидесяти метров.

«Когда мы окопы забирали, гранаты кидали, легли, открыли огонь: кто огонь открывал, кто-то гранаты доставал, а кто-то уже из мухи стрелял. Каждый знал свою работу. Если каждый не будет знать, то один пропадет человек, второй пропадет. Чтобы вернуться живыми и здоровыми, мы должны работать красиво», - делится другой военнослужащий 71-го гвардейского мотострелкового полка.

Об огромных потерях передовых формирований боевиков красноречиво говорят бесконечные провальные атаки. Сокращение артиллерийских запасов и бронетехники, в том числе западной, подорвали наступательный потенциал украинских сил. В отчаянных попытках создать видимость боевых успехов, киевские власти продолжают посылать на фронт новых и новых людей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 Армия
Видео
Шойгу: военные учебные центры для подготовки студентов откроют во всех субъектах
13:46 В стране и мире
Зеленский заявил об угрозе третьего «майдана» в конце 2023 года
12:57 В стране и мире
Путин указал на предвзятость позиции СПЧ ООН по конфликту в Донбассе
12:26 В стране и мире
Видео
В России создадут структуру по фиксации преступлений Киева против гражданских
11:11 В стране и мире
Видео
Экономист Марголин рассказал, что с ростом ключевой ставки снизился один из налогов
Популярное
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.