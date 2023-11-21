Военнослужащий Медведь рассказал, как командование ВСУ бросает людей под пули

На Запорожском направлении подконтрольные Киеву формирования отравляют на наши позиции штурмовые группы и бронетехнику и несут серьезные потери. Все маневры националистов отслеживают с помощью беспилотников, данные в онлайн-режиме передают мотострелкам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Запорожском направлении днем перемещения штурмовых групп противника хорошо видны с воздуха. Тем, кого уже заметили, скрыться почти невозможно. Передние рубежи, куда тщетно пытаются пройти и окопаться боевики, давно пристреляны. Те, кому удается выжить – бегут с позиций. Но спрятаться в голом лесу почти невозможно.

«Командование не жалеет "синих". Одну группу мы кладем на накате, они сразу же следующую отправляют. Очень часто отправляют людей, не объясняя, что там на позициях сидим мы. Они приезжают, мы их встречаем стрелковым боем и все, синие заканчиваются», - объясняет командир подразделения 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Медведь.

Другой военнослужащий 71-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Вятка показывает фотографию, на которой виднеется силуэт подбитой бронетехники противника. Снимок едва ли можно назвать художественным, но для молодого гвардейца это памятный кадр.

«Танк был от меня на расстоянии ста метров. Взял гранатомет, и «гуслю» мы сняли с первого выстрела. А дальше заглушили на седьмой-восьмой «морковке». Больше танк не подавал признаков жизни», - рассказывает Вятка.

Для мотострелка Вятки бой памятен еще и тем, что это первая его подбитая бронетехника. Да и на передовой гвардеец лишь несколько месяцев, а теперь представлен к госнаграде - орден Мужества. Сослуживцы им гордятся.

Есть кадры работы пехоты и бронетехники 71-го полка, снятые с воздуха. Оператор беспилотника ведет бронетранспортер по рации. У тех, кто работает в поле, времени оглядеться нет – они полностью полагаются на команды наводчика. Отряд российских штурмовиков высаживается, когда до противника остается меньше пятидесяти метров.

«Когда мы окопы забирали, гранаты кидали, легли, открыли огонь: кто огонь открывал, кто-то гранаты доставал, а кто-то уже из мухи стрелял. Каждый знал свою работу. Если каждый не будет знать, то один пропадет человек, второй пропадет. Чтобы вернуться живыми и здоровыми, мы должны работать красиво», - делится другой военнослужащий 71-го гвардейского мотострелкового полка.

Об огромных потерях передовых формирований боевиков красноречиво говорят бесконечные провальные атаки. Сокращение артиллерийских запасов и бронетехники, в том числе западной, подорвали наступательный потенциал украинских сил. В отчаянных попытках создать видимость боевых успехов, киевские власти продолжают посылать на фронт новых и новых людей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.