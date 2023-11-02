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Захарова отреагировала на обстрел Донецка, под который попал журналист «Звезды»

Анна Назайкина
11:59 02.11.2023
Такие действия указывают на террористическую логику Киева, заявила дипломат.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Режим украинского лидера Владимира Зеленского продолжает использовать методы кровавого террора и гордится своими преступлениями. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обстрел Донецка, под который попал в том числе журналист, работавший со «Звездой».

«Режим Зеленского... не стесняется публично сознаваться в своих преступлениях, они гордятся этим, бравируют содеянным», - заявила дипломат в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что в тот вечер журналисты приехали к ж/д вокзалу, чтобы показать последствия обстрела ВСУ, после чего попали под повторный огонь. По ее мнению, националисты намеренно выдержали паузу после первого обстрела, чтобы обеспечить потери среди медиков, спасателей и сотрудников прессы, которые прибыли на место происшествия.

«Кто так делает? Разве это боевые действия, которые ведет регулярная армия? Так действуют террористы, их же логика», - сказала Захарова. 

Напомним, вечером 31 октября украинские боевики в очередной раз обстреляли столицу Донецкой Народной Республики. Жертвами действий ВСУ стали два человека, в том числе сотрудник экстренных служб.

Под обстрел попали журналисты «Звезды», «Известий» и ТАСС. Изначально сообщалось, что наш оператор получил ранения, однако впоследствии информация не подтвердилась. Стрингер, сотрудничавший со «Звездой», не пострадал. Позже стало известно, что ранения получили три корреспондента съемочной группы «Известий».

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