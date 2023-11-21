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NYT сообщила о смерти летчика-предателя Беленко, угнавшего МиГ-25 из СССР в Японию

Марина Крижановская
00:29 21.11.2023
Советский летчик Беленко поднял в воздух новейший в то время истребитель МиГ-25 и приземлился уже на острове Хоккайдо в Японии.
NYT сообщила о смерти летчика-предателя Беленко, угнавшего МиГ-25 из СССР в Японию
© Фото: cia.gov
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В США умер летчик Виктор Беленко, угнавший истребитель МиГ-25 из СССР в Японию. О его смерти стало известно спустя почти два месяца. Перебежчик скончался 24 сентября в возрасте 76 лет после скоротечной болезни. О том, что он умер и об истории его жизни написала газета The New York Times.

Инцидент, благодаря которому о советском летчике узнала вся страна и мир, произошел 6 сентября 1976 года. Тогда СМИ писали, что на Запад он привез с собой «секретное оружие и личный опыт за железным занавесом».  При проведении учебного полета на одном из аэродромов в Приморье, старший лейтенант Беленко поднял в воздух новейший МиГ-25 и больше не вернулся на базу.

Начались его поиски, поскольку думали, что с летчиком мог произойти несчастный случай (поломка, ошибка технического характера или он мог просто сбиться с курса). Но все сомнения развеял звонок из японского МИД, в котором сообщили, что Беленко приземлился в аэропорту Хакодате на острове Хоккайдо. Также советским военачальникам доложили, что летчик Беленко попросил политического убежища в США.

«В 1980 году Конгресс принял закон о предоставлении г-ну Беленко гражданства. Стремясь избежать внимания, он взял фамилию Шмидт и часто переезжал, в основном живя в небольших городках на Среднем Западе. Он работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях», - написала газета.

Сообщается, что он был женат, но развелся. У него остались двое сыновей - Пол и Том Шмидт, а также четверо внуков. 

Самолет, который угнал Беленко в Японию, - высотный истребитель-перехватчик МиГ-25 обладал уникальными характеристиками. Находившиеся в то время в состоянии Холодной войны с СССР Соединенные Штаты получили возможность досконально изучить новейшую по тем временам военную технику и проверить ее летные характеристики. Этот МиГ-25 называли гордостью советских инженеров, а в НАТО - «летучей лисицей».

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