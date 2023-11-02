«Ъ»: кабмин может перевести регионы на новые тарифы на электроэнергию

Как утверждается, власти собираются ввести дифференциацию тарифов, то есть ставка будет возрастать соответственно росту потребления.

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Кабмин РФ разработал способ перевести российские регионы на новые тарифы на электроэнергию с целью контролировать увеличение перекрестного субсидирования, пишет «Коммерсантъ». Как утверждается, тарифы будут формироваться в соответствии с объемами потребления.

По информации издания, власти собираются ввести разделение тарифов на электроэнергию, то есть ставка будет возрастать соответственно росту потребления. Таким образом, плату собираются привязать к объемам потребления.

Отмечается, что только в тех субъектах нашей страны, которые перейдут на новые тарифы, будет возможность превышать предельный объем перекрестного субсидирования.

«Невозможно бесконечно сдерживать тарифы для населения за счет бизнеса, единственный выход - наконец-то стимулировать регионы реально снижать "перекрестку" через повышение тарифов для физлиц с большим объемом потребления энергии», - приводит газета слова одного из источников.

Однако аналитики не уверены в том, что такие меры окажутся эффективными, сообщает издание. Они полагают, что требование в регионах будет выполняться лишь формально, в действительности тарифы повышать не будут.

В Федеральной антимонопольной службе изданию заявили, что такую меру предполагается ввести с нового года, то есть уже с января.