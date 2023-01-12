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«Из 17 осталось шесть»: пленный боевик рассказал о высоких потерях в своем подразделении

10:55 12.01.2023
Украинец также рассказал, как он вместе с сослуживцами ошибочно принял российских военнослужащих за своих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рядах вооруженных формирований Украины много убитых и раненых, заявил украинский пленный. Его рассказ публикует Министерство обороны РФ.

«Где-то неделю назад из 17 человек осталось шесть, остальные - трехсотые, двухсотые. До этого был штурм, было 25 трехсотых, двое двухсотых. Позавчера один "300" тяжелый, и мой хороший знакомый Таран, "200"», - признался он.

Украинец обвинил командование в «дебильных» приказах и рассказал, как он вместе с сослуживцами ошибочно принял российских военнослужащих за своих.

«Когда вышли на наблюдательный пункт, к нему было 100 метров полем, увидели троих человек. Думали, встречают наши, начали махать руками, они что-то особо не махали руками», - поделился пленный.

После обсуждения ситуации командованием было принято решение наступать.

«Наудачу, повезет - не повезет, зайдем, а там уже видно будет», - добавил он.

Мужчина рассказал, что в результате неудачной попытки наступления его подразделение попало под обстрел танков.

По словам пленного, он не ожидал такого отношения сверху. Мужчина обвинил командование в том, что его с сослуживцами «кинули».

«На полигоне нам внушали, что десантники своих не бросают, каждый бьется до конца. А по факту нас просто реально кинули. Шесть человек кинули, трех убили, трое остались», - констатировал он.

Другой пленный также рассказал о наплевательском отношении своего командования.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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