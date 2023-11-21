Воздушная тревога сработала в 7 областях Украины

Сирены прозвучали в Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Николаевской, а также в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Вместе с тем, воздушную тревогу услышали и на подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Данные опубликовало украинское министерство цифровой трансформации на онлайн-карте.

Система оповещения населения сработала в семи областях - Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Николаевской, а также в Черниговской, Сумской и Полтавской.

Также воздушные сирены сработали и на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Данные онлайн-карты актуальны по состоянию на 00:04 по московскому времени 21 ноября.

Сигналы оповещения периодически и повсеместно звучат на украинской территории. Иногда воздушная тревога объявляется в регионах, иногда - по всей стране. Людей просят покинуть опасную зону.