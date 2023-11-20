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Украинский экс-премьер Азаров заявил, что приход Трампа к власти не закончит конфликт

Анастасия Бобылева
09:58 20.11.2023
По словам бывшего премьер-министра Украины Азарова, если Трамп считает Россию своим врагом и соперником, для него нет смысла прекращать российско-украинский конфликт.
Украинский экс-премьер Азаров заявил, что приход Трампа к власти не закончит конфликт
© Фото: Catherine Nance, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Украинский экс-премьер Николай Азаров заявил, что российско-украинский конфликт не закончится в случае прихода бывшего президента США Дональда Трампа к власти. По его мнению, это невыгодно Трампу, который считает Россию своим соперником.

«Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт на Украине. Не верю. Потому что Трамп в какой-то степени реалист. И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите? Пусть он в каком угодно виде, но существует», - цитирует сообщение Азарова РИА Новости.

По мнению бывшего премьер-министра Украины, США выгодна ситуация, когда российский человеческий ресурс продолжает расходоваться и средства отвлекаются от вопросов развития и инфраструктуры. Поэтому, подчеркнул Азаров, Вашингтон будет придерживаться такой политики, пока «действующий киевский режим не будет устранен».

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году завершит конфликт между Украиной и Россией. Ранее также появились сообщения о том, что украинские власти пытаются организовать разговор Трампа с Владимиром Зеленским.

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