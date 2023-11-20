В Сызрани показали, как учат вертолетчиков уходить от вражеской ПВО

В Сызранском летном училище готовят летчиков высшего уровня, они могут не только управлять вертолетами, но и разбираться в механике, чтобы в случае необходимости заменить техника.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Будущих асов-вертолетчиков готовят в прославленном училище в Сызрани. И опыт специальной военной операции, - а он у наших экипажей уже просто колоссальный, - в вузе внедряют постоянно. Чем сейчас живет кузница кадров для армейской авиации ВКС, узнал Игорь Лапик.

Покорение неба начинается с гимнастического колеса. На таких еще Гагарин готовился к своим полетам. Простое устройство развивает выносливость тренирует вестибулярный аппарат.

После зарядки на улице юные летчики перемещаются в учебные классы и аудитории.

Курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища садясь за тренажеры переносятся отчасти в виртуальную реальность. Здесь, не взлетая можно научиться поднимать в воздух все типы боевых вертолетов. Это единственный в России вуз, который готовит летчиков армейской авиации.



Вертолет «Ансат» считается в летном училище своеобразной летающей партой, за которой отрабатываются азы пилотирования. Визуализация здесь потрясающая. Звуки двигателя и винтов раздаются из аудиоколонки. Впереди большой панорамный экран. Присутствуют все приборы и органы управления. После такого тренажера сесть в настоящий вертолет не страшно.

Плохие метеоусловия, отказ двигателя или электроники в полете. Опытные инструкторы подскажут, как нужно действовать в любых нештатных ситуациях. Кроме того учат применять вооружение и самим уходить от вражеской ПВО.

«Если работают по нему ракеты тепловые ловушки отводят, а если зенитки работают трассер он же виден он должен уклоняться», - пояснил старший инструктор практического обучения Владимир Барыкин.

Как вертолеты армейской авиации уничтожают украинских националистов различными видами ракет, мы регулярно видим в сводках с передовой. Летчики-курсанты изучают опыт специальной военной операции.

Внимательно следят за боевыми действиями, которые ведут их старшие товарищи.

Валерий - военнослужащий в третьем поколении. Его дедушка летал еще на Ми-4, а он готовится освоить Ми-28 «Ночной охотник».

«Красивая фраза прозвучала от главного героя в фильме «Небо». Он сказал, что он не работает на Россию ,он служит России. Служить России и защищать ее - честь», - считает Валерий, курсант Сызранского ВВАУЛ - филиала ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Сызранское летное училище имеет мировую славу. Здесь учатся курсанты из почти 30-ти стран. Анжела-Ребекка Вигникин -единственная девушка в вузе. Приехала из далекой африканской страны Бенин. Вернется к себе на родину квалифицированным авиатехником.

«Не женская это работа? В Бенине у нас нет разницы. Я думала, это будет хорошо, потому в Бенин есть много вертолетов», - рассказала Анжела-Ребекка Вигникин, курсант Сызранского ВВАУЛ (Бенин).

Конечно же самое главное для летчиков - это небо. Курсанты летают с марта по октябрь. Сейчас же свои навыки оттачивают инструкторы. Для них проводят специальные сборы, на которых вырабатывается единая методики обучения курсантов.

Сызранское летное училище готовит универсальных специалистов. В случае необходимости летчики без помощи техников могут сами зарядить неуправляемыми ракетами подвесной блок или диагностику провести. Выпускники считаются элитой Вооруженных сил, «штучные» специалисты. За все время вуз подготовил более 20 тысяч вертолетчиков высшего уровня.