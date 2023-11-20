Проблему таяния вечной мерзлоты будут изучать с помощью новой скважины в Магадане

Ученые планируют узнать, как грунтовые воды влияют на таяние вечной мерзлоты и как это повлияет на технологии строительства в регионе.

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На вертолетной площадке в микрорайоне Солнечном в Магадане развернулась целая научная экспедиция. Работают специалисты по бурению грунта, климатологи и гидрологи. Объект изучения на глубине нескольких десятков метров: ученые исследуют вечную мерзлоту.

Проблемой таяния вечной мерзлоты озаботились уже давно. И до сих пор до конца эти процессы не изучены. Очагов подземного обледенения в Магадане совсем не много, но они могут играть роль бомбы замедленного действия. Если начнется процесс размораживания, то неизбежно проседание дорог, возникновение болот и самое опасное, что это может привести к обрушению жилых домов. На этом участке только собирались укладывать асфальт и обнаружили вечную мерзлоту.

От того, насколько быстро тает вечная мерзлота, в будущем будут зависеть технологии строительства на Колыме. Но точной информации о современных мерзлотных процессах в Магаданской области нет. Решить проблему планируют благодаря реализации совместного проекта Российского научного фонда и правительства региона.

В его рамках пробурят 12 скважин в разных районах. В этом году сделали четыре: в поселках Сокол, Палатка, Усть-Омчук и вот четвертая – в Магадане. Её глубина больше тридцати метров. Один из главных вопросов, на который планируют получить ответ ученые, как на вечную мерзлоту влияют грунтовые воды. Они залегают здесь на 25-ти метрах. В скважину поместят пластиковую трубу со спецоборудованием – термокосу с датчиками, которые будут передавать информацию о состоянии грунтов на разных глубинах.

«К термокосе мы подключим логер, на него будет идти запись данных. Фишка этого логера в том, что он будет передавать данные автоматически. То есть мы его запустим и раз в четыре часа в сутки мы будем на почту получать уведомления о том, какая температура грунта сейчас на разных глубинах», - объяснила лаборант лаборатории мониторинга и прогноза изменений климата и природной среды СВГУ Анастасия Землянскова.

Проект долгосрочный, говорят ученые. Все данные из скважин будут поступать на интернет-сайт, который создадут позже. Очевидно, что вечная мерзлота лучше сохраняется в континентальных и более холодных районах Магаданской области. Но и там ситуация, возможно, меняется.

Подробнее смотрите в сюжете Ярославы Коценко для телеканала «Звезда».