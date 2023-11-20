Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом по Палестине

В МИД Израиля заявили, что не доверяют следственным комиссиям МУС, повестка которых заранее известна.

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Израиль отказался от сотрудничества с Международным уголовным судом по вопросу расследования ситуации в Палестине. Об этом официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор сообщил РИА Новости.

«Мы не будем сотрудничать с Международным уголовным судом, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», - сказал Бен-Дор.

Глава израильского МИД добавил, что у страны нет доверия к следственным комиссиям МУС, «поскольку их повестка заранее известна». Он напомнил о результатах расследования комиссии Голдстоуна, созданной Советом ООН по правам человека, в 2009 году - тогда Израиль не признал ее доклад.

Ранее прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил о поступившей от пяти стран просьбе расследовать ситуацию в Палестине.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В тот день Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем боевики палестинского движения ХАМАС проникли на южные территории Израиля и взяли в плен более 200 заложников, многие из которых имеют двойное гражданство.