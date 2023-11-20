В стране и мире В МО РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области Попытку атаки киевского режима предотвратили в 21:30 по московскому времени. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Вражеский беспилотник уничтожили в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», - сообщили в оборонном ведомстве. Отмечается, что российские средства ПВО перехватили объект противника в воздушном пространстве Брянской области около 21:30 по московскому времени. Целью должны были стать объекты на территории России. Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика