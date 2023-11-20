В МО РФ сообщили об уничтожении украинского БПЛА в Брянской области
Попытку атаки киевского режима предотвратили в 21:30 по московскому времени.
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Вражеский беспилотник уничтожили в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», - сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что российские средства ПВО перехватили объект противника в воздушном пространстве Брянской области около 21:30 по московскому времени. Целью должны были стать объекты на территории России.
Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.