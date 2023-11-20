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Компании Илона Маска терпят убытки на фоне его сомнительных заявлений

Константин Коковешников
Никита Черненко
21:42 20.11.2023
Известный миллиардер и его компании оказались в вихрях скандалов и громких обвинений.
Компании Илона Маска терпят убытки на фоне его сомнительных заявлений
© Фото: Handout Cabinet Belgian Prime Mi Keystone Press Agency Globallookpress
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Отложенный на сутки запуск сверхтяжелой ракеты Super Heavy с кораблем Starship на борту стал уже вторым в истории частной космонавтики. И по сравнению с прошлой попыткой, когда полет длился всего 3 минуты и завершился взрывом космического корабля, в этот раз как минимум двигатели отработали штатно. Проблемы возникли при отделении ступеней. И разработчикам пришлось запустить функцию самоуничтожения корабля, чтобы не допустить отклонения его курса.

«Только что осмотрел стартовую площадку Starship, и она в отличном состоянии! Стальная плита с водяным охлаждением не нуждается в ремонте для следующего запуска. Поздравляем команду Spacex и подрядчиков за разработку и столь быстрое создание такой надежной системы!» - написал Илон Маск в соцсети X.

Тем временем в палате представителей Конгресса США сразу 3 депутата от Демократической партии призвали инициировать расследование компании SpaceX. Поводом для него стали факты, изложенные в статье агентства Reuters. Согласно им, в погоне за результатом в компании Илона Маска закрывают глаза на нарушения требований безопасности труда. В результате за последние 9 лет 600 человек получили травмы, и один от них скончался.

В SpaceX пока никак не прокомментировали результаты расследования. Самому Маску приходиться отбиваться от обвинений в антисемитизме. Крупнейшие американские компании с общей капитализацией в 4 триллиона долларов отказались размещать рекламу в принадлежащем Маску бывшем Twitter, который после ребрендинга известен как X. К бойкоту присоединилась даже NBCUniversal, главу которой, - Линду Яккарино, -  как раз оттуда Илон Маск пригласил к себе на работу в Twitter.

Подробнее смотрите в материале Константина Коковешникова для телеканала «Звезда».

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