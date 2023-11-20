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В Москве пострадали сотни человек из-за предлагающих дешевые автомобили мошенников

Александр Федорчак
Алина Луговая
20:43 20.11.2023
Аферисты завлекали обещаниями о супердешевых автомобилях в кредит, а потом все происходило иначе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: СК РФ
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Выбор машин - разнообразный. Немецкие кроссоверы, чешские седаны и другие известные марки. Купить автомобиль владельцы этого предприятия предлагали на 30% дешевле, чем на рынке. Потенциальных покупателей такое предложение очень привлекало.

«Спрашивали, где работаешь. Заявка. Восемь банков сейчас будут рассматривать. Будут звонить. Скажите, что два миллиона будет. Зачем два миллиона, если машина стоит 600 тысяч? Они не одобрят. Мы с этих двух миллионов возьмем 600 тысяч переплаты, соответственно. Подождите. Я час, два, три. Мне никто не звонил. Что-то там после набрали. Два вопроса, и все», - рассказал пострадавший.

В итоге оказалось, что вместо 600 тысяч наш покупатель оформил кредит на 1 миллион 300 тысяч рублей, причем 300 тысяч - это, как заявили в салоне, некие дорожные расходы. Клиента такой расклад не удовлетворил, но договор на покупку уже был заключен, пришлось платить полную сумму.

«Посчитали, это мне сейчас кредит каждый месяц платить по 28 тысяч. Мне надо отдать за семь лет около миллиона с лишним», - добавил покупатель.

В похожей ситуации оказалась и Татьяна. Она также наткнулась на объявление в Интернете, связалась с салоном и приехала оформлять договор купли-продажи. Девушку ничего не смущало ровно до того момента, как менеджер по продажам не назвал другую сумму за покупку автомобиля.

Оказалось что Татьяна и еще десятки людей стали жертвами мошенников. На протяжении года группа так называемых продавцов  автомобилей действовала по отработанной схеме. Публиковала объявления в Интернете с предложением купить автомобиль на 30% дешевле, чем на рынке, затем приглашали покупателей в салон, подписывали все документы и сообщали, что сумма выросла в два раза.

«Если у клиента возникали сомнения, то на него оказывалось психологическое давление. Затем потерпевшим предлагали другой автомобиль, стоимость которого значительно превышала рыночную, но была ниже цены выбранной им иномарки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция задержала четырех человек. За время обысков у них дома и в автосалоне сотрудники полиции изъяли крупную сумму денег, банковские карты, три автомобиля, а также ноутбук и планшет, где хранилась вся информация о так называемой «черной бухгалтерии».

Заметали следы мошенники быстро. Место дислокации они меняли почти каждую неделю, чтобы скрыться от существующих клиентов и найти уже новых покупателей. Подобные схемы на автомобильном рынке аферисты используют еще с 90-х годов.

Автоэксперты советуют избегать сомнительных объявлений в Интернете, обязательно читать договор и покупать автомобили у официальных дилеров, которые работают с ведущими банками страны.

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