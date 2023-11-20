Жителей Подмосковья предупредили о мощных снегопадах

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Мощные снегопады пришли в Центральный федеральный округ. Об этом сообщает «360».

По данным метеорологов, в последнюю неделю ноября на территории ЦФО и северных областей ПФО пройдут две волны сильных снегопадов. В Центральном федеральном округе стихия накроет южные, восточные и северо-восточные районы. Снегопад придет и в область Волго-Вятского района.

В некоторых районах ожидается от 10 до 30 сантиметров снега. Москву тоже засыплет снегом, но после 27 ноября и не в таком объеме - всего 10 сантиметров осадков.

Первый снег в Москве выпал в ночь на 27 октября. В некоторых районах намело настоящие декабрьские сугробы. Высота снежного покрова достигала 12 сантиметров.