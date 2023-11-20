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Артиллерист Малец заявил, что дальности его «Гиацинта» хватает для борьбы с М777

Владислав Кустов
17:55 20.11.2023
Расчеты российских орудий прицельно бьют по позициям противника, уничтожая его технику.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Тяжелые бои разворачиваются в районе Угледара. Когда листва сошла, важно соблюдать постоянство маскировки. Нужно помнить, что «Гиацинт» не должен отличаться от деревьев. Стоит что-то в маскировке изменить - жди удара.

«Ветки делаем. Потом есть соседи, мы просим их каждый день "птичку" пустить. Они взлетают, смотрят с воздуха», - рассказывает командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным Онега.

Расчет группировки «Восток» работает по лесопосадкам вокруг Угледара. Отстрелявшись, сквозь высокую сухую траву бойцы переходят на другую позицию. Заблудиться в такой местности можно запросто. Единственный ориентир - кабель  между полевыми телефонами. Проверенный способ связи, который не перехватит противник.

Первый, кто встречается на позиции, это боец с противодроновым ружьем. Оружие гасит сигнал и лишает беспилотник связи с управлением.

«На максималку бьем. За Угледар по Елизаветинскому лесу работаем. Самоходки натовского производства, польские самоходки. Гаубицы "три топора", по ним работаем», - говорит командир орудия «Гиацинт» с позывным Малец.

Как раз сегодня в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки «Восток» уничтожили под Угледаром гаубицу американского производства «три топора», или М777.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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