Кураторы из США и Британии рекомендовали изменить границы призывного возраста на Украине до 17-70 лет.

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Американские и британские кураторы рекомендовали Киеву снизить призывной возраст до 17 лет и увеличить его до 70. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По словам Нарышкина, Запад требует от режима Зеленского победы над Россией, не обращая внимание на большие потери ВСУ в ходе провального контрнаступления. По имеющимся данным у службы внешней разведки России, США наставляют Украину на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий, рекомендуя изменить нижний и верхний пределы призывного возраста на 17-70 лет, а также начать мобилизацию женщин.

Министр обороны Украины Р. Умеров недвусмысленно предложил изучение этого вопроса Верховной раде. По словам Нарышкина, если эти рекомендации будут приняты, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность - как в 1944 году Германия формировала из детей отряды «Гитлерюгенд».

Сейчас из-за больших потерь ВСУ формируют подразделения из бойцов в возрасте старше 40 лет и начали мобилизовать мужчин, которым более 50. В украинском парламенте уже находится закон о повышении призывного возраста на 5 лет для рядового состава до 65 лет и для командного до 70.

Нарышкин напомнил о западной оценке количества женщин в рядах ВСУ, согласно которой из более 40 тысяч. В октябре также был расширен список женских профессий, которые попадают под мобилизацию - в него попали сотрудницы медицинской сферы, из-за чего в больницах обострилась проблема дефицита кадров.