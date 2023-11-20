В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава СВР Нарышкин сообщил о рекомендациях Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет

Алина Луговая
16:25 20.11.2023
Кураторы из США и Британии рекомендовали изменить границы призывного возраста на Украине до 17-70 лет.
Глава СВР Нарышкин сообщил о рекомендациях Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет
© Фото: Koshmal Victor, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Американские и британские кураторы рекомендовали Киеву снизить призывной возраст до 17 лет и увеличить его до 70. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По словам Нарышкина, Запад требует от режима Зеленского победы над Россией, не обращая внимание на большие потери ВСУ в ходе провального контрнаступления. По имеющимся данным у службы внешней разведки России, США наставляют Украину на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий, рекомендуя изменить нижний и верхний пределы призывного возраста на 17-70 лет, а также начать мобилизацию женщин.

Министр обороны Украины Р. Умеров недвусмысленно предложил изучение этого вопроса Верховной раде. По словам Нарышкина, если эти рекомендации будут приняты, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность - как в 1944 году Германия формировала из детей отряды «Гитлерюгенд».

Сейчас из-за больших потерь ВСУ формируют подразделения из бойцов в возрасте старше 40 лет и начали мобилизовать мужчин, которым более 50. В украинском парламенте уже находится закон о повышении призывного возраста на 5 лет для рядового состава до 65 лет и для командного до 70.

Нарышкин напомнил о западной оценке количества женщин в рядах ВСУ, согласно которой из более 40 тысяч. В октябре также был расширен список женских профессий, которые попадают под мобилизацию - в него попали сотрудницы медицинской сферы, из-за чего в больницах обострилась проблема дефицита кадров.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:20 В стране и мире
Спикер Рады Стефанчук призвал ущемлять права русских на Украине
13:50 В стране и мире
В МИД не исключили возможность полного закрытия Финляндией границы с РФ
12:41 В стране и мире
Задержан замдиректора охраняемых природных территорий Минприроды Яковлев
12:24 В стране и мире
Iltalehti: Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с РФ 22 ноября
11:18 В стране и мире
Глава Пентагона Остин заявил в Киеве о готовности и впредь поддерживать Украину
Популярное
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.