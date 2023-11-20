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Первую группу младенцев из больницы «Аш-Шифа» доставили в египетский госпиталь

Наталья Жадько
Алина Луговая
15:22 20.11.2023
Из сектора Газа эвакуировали 28 младенцев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Gehad Hamdy, dpa, Globallookpress
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Эвакуированные из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа 28 младенцев пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом и теперь направляются в госпиталь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Arabiya.

Ранее телеканал Al-Qahira ai-Ihbariya сообщал, что для эвакуации был направлен 31 младенец, но до КПП из-за длительной дороги доехали 28 из них.

По данным Al Arabiya, после пересечения КПП «Рафах» новорожденных из сектора Газа поместили в мобильные инкубаторы и направили в египетский госпиталь «Эль-Ариша».

Эвакуация новорожденных проходит при поддержке ВОЗ и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

В минувшую субботу ЦАХАЛ дал 60 минут руководству больницы, чтобы вывести более 450 пациентов для эвакуации на юг сектора Газа. Они были вынуждены пешком идти на юг анклава 25 километров. Вместе с ними больницу покинули более 5 000 человек, которые прятались там от обстрелов израильской армии.

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