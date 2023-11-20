МО РФ: противник потерял более 130 боевиков на Донецком направлении за сутки
Минобороны России сообщило о потере неприятелем свыше 130 боевиков на одном только Донецком направлении за сутки.
«Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными», - говорится в сообщении.
Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники на данном направлении. За сутки уничтожены две украинские БМП и три автомобиля. Кроме того, ВС РФ поразили две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30.
В оборонном ведомстве добавили, что российские бойцы отразили атаку украинской штурмгруппы в районе Клещеевки и поразили живую силу и технику двух украинских мехбригад в районе Васюковки и Курдюмовки.
Между тем на Купянском направлении наши войска отразили три атаки украинских штурмгрупп в Харьковской области. За сутки на данном направлении противник потерял до 30 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.