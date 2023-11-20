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МО РФ: противник потерял более 130 боевиков на Донецком направлении за сутки

14:08 20.11.2023
Помимо этого количества личного состава, враг лишился на данном направлении двух боевых машин пехоты и трех автомобилей. Нашим военным также удалось поразить две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.
МО РФ: противник потерял более 130 боевиков на Донецком направлении за сутки
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о потере неприятелем свыше 130 боевиков на одном только Донецком направлении за сутки.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 130 военнослужащих убитыми и ранеными», - говорится в сообщении.

Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники на данном направлении. За сутки уничтожены две украинские БМП и три автомобиля. Кроме того, ВС РФ поразили две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30.

В оборонном ведомстве добавили, что российские бойцы отразили атаку украинской штурмгруппы в районе Клещеевки и поразили живую силу и технику двух украинских мехбригад в районе Васюковки и Курдюмовки.

Между тем на Купянском направлении наши войска отразили три атаки украинских штурмгрупп в Харьковской области. За сутки на данном направлении противник потерял до 30 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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