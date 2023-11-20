Два человека погибли в Киеве в результате взрыва гранаты
При взрыве гранаты погиб военнослужащий и находившаяся рядом женщина. Еще один человек ранен, его госпитализировали.
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Два человека погибли при взрыве гранаты в Киеве. Инцидент произошел в Днепровском районе города. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.
По предварительной информации, после детонации гранаты погиб украинский военнослужащий и одна женщина.
Полицейские сообщили, что был ранен еще один мужчина - брат погибшего. Его доставили в медицинское учреждение.
На месте работают правоохранители и следователи. Они выясняют причины произошедшего.