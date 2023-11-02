WSJ: США и Китай проведут встречу по контролю над ядерным вооружениями

© Фото: BjÃ’.Â�rn Trotzki, via www.imago, www.imago-images.de

Представители Соединенных Штатов и Китая проведут переговоры по вопросу контроля ядерного вооружением. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.

Отмечается, что подобные переговоры пройдут впервые после президентства Барака Обамы. Встреча намечена на понедельник, 6 ноября. Она должна состояться в Вашингтоне.

«США стремятся предотвратить дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений с Пекином и Москвой», - утверждается в публикации о предстоящих переговорах.

По данным источников газеты, американские представители хотят узнать о планах Пекина по наращиванию своего арсенала. Вашингтон интересует и ядерная доктрина КНР.