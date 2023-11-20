Армия Авианаводчик Луна раскрыл секрет успешного авиаудара Главные три фактора - это быстрота прохождения заявки на поражение, актуальность цели и точность работы авиации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российский авианаводчик с позывным Луна рассказал, какие факторы важны для нанесения максимально эффективного авиационного удара. Видео беседы с военнослужащим предоставило Минобороны России. «Скорость, быстрота прохождения заявки на поражение целей, потом, второе, это актуальность цели, что она находится в этой координате и никуда не делась. И третье, точность работы авиации. Вот если эти три пункта выполняются, тогда успех есть, да», - заявил Луна. Также военнослужащий подчеркнул, что важно обеспечить безопасный пролет авиации над порядками своих войск. Помимо нанесения ударов, хорошие цели для авиации - это укрепления врага, скопления его личного состава, а также любая бронетехника. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика