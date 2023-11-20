Артиллеристы ВДВ поразили пехоту ВСУ из РСЗО «Град» под Артемовском

Осколки от снарядов разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск поразили пехоту врага к северу от Артемовска. Минобороны России показало, как ведется боевая работа.

Получив в ходе воздушной разведки координаты противника, военнослужащие прибыли в заданный район. На записи, обнародованной ведомством, показано, как заряжается машина и делаются необходимые расчеты. После этого наносится удар - реактивные снаряды сходят с направляющих и летят к целям.

Огонь из «Градов» ведется по площадям. Нанеся удар, расчеты меняют позицию, маскируют машины, пополняют боекомплект.

Также Минобороны сообщило, что командир батареи, Герой России с позывным Турист вручил расчету десантников-реактивщиков боевые награды: медали «За отвагу» и «Суворова».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.