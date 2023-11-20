Ветераны получат по 50000 рублей к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

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Жители блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей в честь 80-летия полного освобождения города на Неве от фашистской блокады. Постановление о выплатах приняли в российском правительстве.

По оценкам социальных служб, праздничные выплаты получат порядка 60 тысяч человек. Это ветераны-блокадники - жители блокадного Ленинграда, а также награжденные медалью «За оборону Ленинграда».

Многие из них живут не только в России, но и за рубежом, но все равно получат деньги к празднику. В общей сложности на единовременные выплаты блокадникам выделено около 3 млрд рублей.

Напомним, что 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции были разгромлены фашистские войска под Ленинградом и окончательно снята 872-дневная блокада города. В Санкт-Петербурге ежегодно 27 января гремят залпы победного салюта и широко отмечается этот знаковый день в истории города и Второй мировой войны. В 2024 году в связи с 80-летием знаменательной даты в Северной столице пройдут особые торжества.