Операторы БПЛА подловили украинских пехотинцев, пытавшихся эвакуировать раненого

На кадрах, предоставленных Минобороны России, можно увидеть, как целая группа пехоты ВСУ падает на землю, пораженная разрывом легкого боеприпаса.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Мастерство применения легких боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников, демонстрируют российские военнослужащие.

На этот раз на видео, продемонстрированном Минобороны России - украинская пехота на Запорожском направлении, которая пытается эвакуировать раненого.

Враг скучен, это отличная возможность уничтожить сразу несколько боевиков одним махом. И оператор российского коптера не упускает ее.

Точный прицел, команда на сброс, непродолжительное падение, и вот гремит взрыв. Тепловизионная камера все отлично видит - в том числе и то, как украинские боевики, пораженные осколками, падают на землю. Кто-то замер навсегда в неестественное позе, кто-то, кому досталось мало осколков, может встать и убежать.

В любом случае, те, кто остался в живых, обогатят свой жизненный опыт непередаваемыми впечатлениями и еще не раз бросят в небо тревожный взгляд - нет ли там российского бесилотника, оператор которого приготовил подарок, что в любой момент может сыграть для них фатальную роль.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.