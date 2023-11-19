Подоляк усомнился в способности Украины сохраниться в перспективе 10-15 лет

© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал сомнения насчет способности своей страны выстоять в конфликте с Россией. Об этом он сказал в интервью украинскому «24 каналу», передает РИА Новости.

Подоляк рассуждал о способности Киева противостоять Москве в долгосрочной перспективе. Он отметил, что Россия вкладывает в специальную военную операцию огромные средства. Нужно сделать так, чтобы у Москвы было ограниченное количество ресурсов, считает он.

«Есть у нас хоть один шанс сохраниться в исторической перспективе в 10 или 15 лет?» - задался вопросом Подоляк.

Советник главы офиса Зеленского считает, что малейший успех ВСУ зависит сразу от трех факторов. Это соотношение ресурсов у сторон, запасы вооружений и сроки его возможного использования.