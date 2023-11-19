МО РФ показало кадры работ снайперов под Артемовском

За время специальной операции они уничтожили десятки украинских боевиков.

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Снайперские пары разведывательных подразделений ВДВ ежедневно уничтожают украинских националистов, пытающихся малыми группами приблизиться к российским позициям районе Артемовска. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны РФ.

Снайпер и корректировщик всегда ищут максимально удобные позиции. На месте после учета факторов, влияющих на стрельбу, такие как направление ветра, дистанция до цели и другие, корректировщик дает целеуказание, а снайпер открывает огонь на поражение.

Враг уничтожается первым же выстрелом с дистанции более 1000 метров. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.

Снайпера ВДВ с первого дня участвуют в специальной операции. На их счету десятки уничтоженных украинских боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.