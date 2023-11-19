Умерла актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова

Артистка скончалась на 71-м году жизни.

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На 71-м году жизни скончалась советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова. Выдающаяся женщина умерла в минувшую пятницу, 17 ноября, сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

Отмечается, что за свою карьеру Татьяна Стрельцова сыграла в театре более 70 ролей. Среди них: Лиза Четвертак в спектакле «А зори здесь тихие» и Лиза в «Горе от ума».

В1983 году актриса была удостоена почетного звания «Заслуженная артистка Киргизской ССР». Ее отметили за заслуги в развитии театрального искусства.

Также в 1996 году Татьяна Стрельцова получила почетное звание «Народная артистка Кыргызской Республики».