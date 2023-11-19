Несколько поколений «ленсоветовских»: знаменитый драмтеатр празднует 90-летие

Народный артист Михаил Боярский открыл водевиль-мелодраму «В этом милом старом доме», в которой задействованы сразу нескольких поколений театра Ленсовета. Настоящая театральная семья, где гримерки делят без оглядки на звания и былые заслуги.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Из партера такое не разглядишь, не услышишь. На сцене солируют реквизиторы. «Звездный» час у гримёров. Та самая закулисная магия театра, что рождается незадолго до третьего звонка.

Перед спектаклем без личных примет и ритуалов. Ну разве что чашка кофе. Этой привычке, как и театру имени Ленсовета, Михаил Боярский не изменяет уже долгие годы.

«Это просто потому, что меня в этот театр взяли. Меня не брал ни один театр в Петербурге, тогда Ленинграде», - рассказал «Звезде» народный артист России Михаил Боярский.

Очередная роль. Сколько их было за прошедшие 50 лет - с тех пор, как он впервые оказался на этой сцене.

«Не столько меня поражали спектакли театра, сколько атмосфера за кулисами., где были совершенно фантастические, родные мне люди, с которыми я провел полвека своей жизни», - добавил Боярский.

Минуя парадные залы бывшего особняка Корсаковых XIX века постройки, идем к «деревяшке» - так все «ленсоветовские» называют деревянный портал у входа на авансцену. «Намоленное» место для нескольких поколений артистов театра.

«С этого места очень часто молодые артисты наблюдают за спектаклем. За тем, как работают наши нынешние народные артисты, наш худрук Лариса Луппиан, Сережа Мигицко, Володя Матвеев, первенцы Владимирова», - показала заведующая музеем и редактор литературной части академического театра им. Ленсовета Вера Матвеева.

Подробнее о представленной в фойе Ленсовета выставке, на которой можно рассмотреть костюмы из знаковых постановок театра, о выдающемся худруке театра Игоре Владимирове и о том, как он привел в Ленсовет Семена Стругачева, с которым они вместе играли в знаменитом «Собачьем сердце» Булгакова - смотрите в эксклюзивном материале Романа Закурдаева.