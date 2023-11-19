В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Несколько поколений «ленсоветовских»: знаменитый драмтеатр празднует 90-летие

Роман Закурдаев
Марина Крижановская
23:53 19.11.2023
Народный артист Михаил Боярский открыл водевиль-мелодраму «В этом милом старом доме», в которой задействованы сразу нескольких поколений театра Ленсовета. Настоящая театральная семья, где гримерки делят без оглядки на звания и былые заслуги.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Из партера такое не разглядишь, не услышишь. На сцене солируют реквизиторы. «Звездный» час у гримёров. Та самая закулисная магия театра, что рождается незадолго до третьего звонка.

Перед спектаклем без личных примет и ритуалов. Ну разве что чашка кофе. Этой привычке, как и театру имени Ленсовета, Михаил Боярский не изменяет уже долгие годы.

«Это просто потому, что меня в этот театр взяли. Меня не брал ни один театр в Петербурге, тогда Ленинграде», - рассказал «Звезде» народный артист России Михаил Боярский.

Очередная роль. Сколько их было за прошедшие 50 лет - с тех пор, как он впервые оказался на этой сцене.

«Не столько меня поражали спектакли театра, сколько атмосфера за кулисами., где были совершенно фантастические, родные мне люди, с которыми я провел полвека своей жизни», - добавил Боярский.

Минуя парадные залы бывшего особняка Корсаковых XIX века постройки, идем к «деревяшке» - так все «ленсоветовские» называют деревянный портал у входа на авансцену. «Намоленное» место для нескольких поколений артистов театра.

«С этого места очень часто молодые артисты наблюдают за спектаклем. За тем, как работают наши нынешние народные артисты, наш худрук Лариса Луппиан, Сережа Мигицко, Володя Матвеев, первенцы Владимирова», - показала заведующая музеем и редактор литературной части академического театра им. Ленсовета Вера Матвеева.

Подробнее о представленной в фойе Ленсовета выставке, на которой можно рассмотреть костюмы из знаковых постановок театра, о выдающемся худруке театра Игоре Владимирове и о том, как он привел в Ленсовет Семена Стругачева, с которым они вместе играли в знаменитом «Собачьем сердце» Булгакова - смотрите в эксклюзивном материале Романа Закурдаева.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:09 В стране и мире
Число погибших гражданских лиц в Газе превысило 13 тысяч
17:25 В стране и мире
Al Hadath: йеменские хуситы захватили судно Израиля Galaxy Leader в Красном море
16:39 В стране и мире
В Москве на территории РАНХиГС произошел пожар
15:15 В стране и мире
Business Insider: «Ланцеты» стали главной угрозой для ВСУ
15:08 В стране и мире
Песков рассказал, как России удалось избежать обвала экономики из-за санкций
Популярное
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.