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Россия представила на авиасалоне в Дубае Ил-76 четвертого поколения

Алексей Самолетов
21:32 19.11.2023
России Dubai Airshow 2023 был интересен вдвойне: нынешних геополитических условиях это довольно редкая возможность показать миру достижения российского ОПК.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Те, кто не живет шаблонами холодной войны и охотой на ведьм, собрались на этой неделе в Дубае, на грандиозном авиашоу. России этот форум интересен сейчас вдвойне тем, что в нынешних геополитических условиях это довольно редкая возможность показать миру достижения российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

В 2020-ом году зверствовал коронавирус, а после февраля 2023-го крупнейшие авиасалоны, такие так Фарнборо и Ле Бурже, для нас закрылись. А показать нам есть что. В Дубай наши промышленники привезли 200 образцов своей продукции, арендовав целый павильон. Упор был сделан на продукцию военного назначения.

Впервые с 1994-го года за рубежом был представлен тяжелый транспортный самолет российского производства Ил-76МД-90А(Э). Также на мировой арене дебютировал модернизированный пожарный вертолет Ка-32.

И, конечно, особое внимание к технике, которая уже отлично проявила себя на поле боя. Так, в Дубай привезли боевой разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор» и новый экспортный продукт - комплекс средств жизнеобеспечения и самообороны летчика. Предназначен он для летного состава самолетов и вертолетов, совершивших катапультирование или оказавшихся на местности после аварийной посадки.

О том, как Россия показала на Dubai Airshow 2023 новейшие образцы техники, которые представители Азии, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока хотели увидеть воочию и «пощупать руками», смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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