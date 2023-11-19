Удар на трех направлениях: как российские войска продвигаются в зоне СВО

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В зоне специальной военной операции на этой неделе основное внимание приковано к Южно-Донецкому, Запорожскому и Авдеевскому направлениям. Там идет регулярная боевая работа: уничтожаются американские РСЗО HIMARS, ударами авиации и огнем артиллерии наносится поражение живой силе и технике противника.

Министерство обороны опубликовало весьма любопытные кадры. Под Кременной в плен попались несколько грузинских наемников, которые рассказали, как и где их завербовали и готовили, как внушали важность убийства русских солдат и сколько обещали платить за каждого убитого военнослужащего ВС РФ.

По словам пленных, в иностранном легионе служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. Большинство были завербованы в тюрьмах, где будущие «солдаты удачи» отбывали внушительные сроки за тяжкие преступления. Как правило, все наемники - наркоманы, у которых нет никакой жалости к мирному населению.

О том, как российские военнослужащие уничтожают военную технику и живую силу ВСУ, и как Запад пытается подготовить новых боевиков, смотрите в материале Андрея Максимчука для программы «Главное с Ольгой Беловой».