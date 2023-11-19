Откровенно сливают Киев: что пишут западные СМИ об Украине и Зеленском

Публикации западных СМИ уже недвусмысленно намекают на то, что США и НАТО откровенно сливают Украину. Крупнейшие мировые издания пишут, что Зеленский стремительно теряет поддержку.

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На этой неделе нашелся тот, кого, как говорится, не теряли. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, прославившийся проведением референдума о выходе страны из Евросоюза, - снова в политике.

В понедельник вечером он внезапно всплыл из небытия, и был назначен на пост министра иностранных дел Соединенного Королевства. И так рьяно кинулся исполнять свои новые обязанности, что уже в четверг прилетел в Киев к Владимиру Зеленскому, который этот визит тоже воспринял с большим воодушевлением. Но на деле вышла очередная порция поддержки на словах.

В последнее время хороших новостей у Зеленского нет. На передовой - все плохо, Залужный подсиживает, Байден денег не дает, а западные газеты открыто глумятся. И тут такой подарок - хоть кто-то о нем еще не забыл и готов пообещать золотые горы.

О том, как Зеленский терпит военное, экономическое и политическое фиаско, и как Молдавия пытается наступить на те же грабли, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».