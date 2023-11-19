В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Откровенно сливают Киев: что пишут западные СМИ об Украине и Зеленском

Виталий Акиньшин
20:12 19.11.2023
Публикации западных СМИ уже недвусмысленно намекают на то, что США и НАТО откровенно сливают Украину. Крупнейшие мировые издания пишут, что Зеленский стремительно теряет поддержку.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Eric Lalmand Belga News Agency Global Look Press
Читайте нас на:

На этой неделе нашелся тот, кого, как говорится, не теряли. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, прославившийся проведением референдума о выходе страны из Евросоюза, - снова в политике.

В понедельник вечером он внезапно всплыл из небытия, и был назначен на пост министра иностранных дел Соединенного Королевства. И так рьяно кинулся исполнять свои новые обязанности, что уже в четверг прилетел в Киев к Владимиру Зеленскому, который этот визит тоже воспринял с большим воодушевлением. Но на деле вышла очередная порция поддержки на словах.

В последнее время хороших новостей у Зеленского нет. На передовой - все плохо, Залужный подсиживает, Байден денег не дает, а западные газеты открыто глумятся. И тут такой подарок - хоть кто-то о нем еще не забыл и готов пообещать золотые горы.

О том, как Зеленский терпит военное, экономическое и политическое фиаско, и как Молдавия пытается наступить на те же грабли, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Al Hadath: йеменские хуситы захватили судно Израиля Galaxy Leader в Красном море
16:39 В стране и мире
В Москве на территории РАНХиГС произошел пожар
15:15 В стране и мире
Business Insider: «Ланцеты» стали главной угрозой для ВСУ
15:08 В стране и мире
Песков рассказал, как России удалось избежать обвала экономики из-за санкций
14:49 В стране и мире
СК: ачинского подростка после школы топором убил одноклассник
Популярное
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.