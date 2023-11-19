Новая жизнь уже в РФ: как в Москве встречали россиян из сектора Газа

Палестинцы с российским гражданством пережили сильнейший стресс, уезжали и убегали кто в чем, поэтому сразу по прилете им в аэропорту выдавали теплую одежду и обувь по сезону.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На этой неделе после сложнейших переговоров и мучительного ожидания уже четыре группы российских граждан смогли покинуть сектор Газа, перейти контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом и вылететь из Каира в Москву.

В аэропорту Домодедово их встретили сотрудники МЧС, врачи и волонтеры. Многие, особенно дети, обезвожены и больны. В Газе - чудовищная антисанитария, нет нормальной еды, чистой воды. Все пережили сильнейший стресс, уезжали и убегали кто в чем, поэтому сразу по прилете людям в аэропорту выдавали теплую одежду и обувь по сезону.

Большинство приехавших - это палестинцы, в основном врачи, когда-то учившиеся в российских вузах и получившие гражданство РФ, а также их жены и дети. У большинства в России есть родственники, и после получения сейчас первой медицинской помощи и небольшого отдыха все разъедутся по разным городам и будут начинать новую жизнь уже в России. Возвращаться некуда - сектор Газа превращен в руины.

На этой неделе Тель-Авив отчитался, что захватил центральную часть анклава, ХАМАС потерял контроль над сектором Газа, а члены движения бегут в его южную часть. От крупнейшей больницы Аш-Шифа почти ничего не осталось - ЦАХАЛ бомбил ее с прошлой недели, невзирая на то, что там укрывались сотни людей, и это был последний пункт оказания помощи раненым. Подразделения Армии обороны Израиля искали там штаб ХАМАС. Госпиталь в итоге взяли штурмом. Взорван склад с лекарствами и оборудованием. Стреляли даже по врачам. Местные власти сообщили о 30-ти погибших и десятках раненых.

В ЦАХАЛ заявили, что удары по больницам и машинам скорой помощи - это норма и вполне законно, потому что в машинах скорой помощи якобы перевозят оружие, а «в больницах прячутся террористы». То, что под этими ударами погибают мирные жители, включая маленьких детей, израильскую армию не смущает. ЦАХАЛ не считает нужным оправдываться или извиняться.

Подробнее о том, как проходила эвакуация граждан России из сектора Газа, и как Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры на территории анклава, смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».