Водителя, намеренно сбившего людей у кафе, задержали в Новгородской области

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Следствие будет просить суд заключить фигуранта под стражу.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

В городе Боровичи Новгородской области задержан водитель, который намеренно въехал в людей у кафе. Кадры с моментом происшествия опубликовал СК.

Все случилось ночью 19 ноября. Между местными жителями произошел конфликт у ресторана, о причинах не сообщается. Тогда мужчина совершил наезд на толпу, стоявшую у здания.

В результате произошедшего пострадали два человека. У мужчин зафиксировали травмы различной степени тяжести, сейчас им оказывают необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Подозреваемый задержан, следствие будет просить суд заключить его под стражу.