Психолог Хорс предупредил об опасности конкурсов красоты для девочек-подростков

Попытки жить таким образом приводят к сильнейшему разочарованию, к боли и неуверенности в себе, считает эксперт.

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Конкурсы красоты могут негативно влиять на девочек-подростков, которые под их влиянием захотят будут пытаться жить «отретушированной жизнью». Об этом в ходе брифинга сообщил кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс.

По его словам, конкурсы красоты - это прообраз социальных сетей, чаще всего витрина тщеславия.

«Конечно, если девушки женщин идут на эти конкурсы красоты не за деньгами и за социальными лифтами, то они зачастую туда идут за подтверждение своей значимости», - сказал Хорс.

Если человеку настолько критично внешнее подтверждение своей значимости, то, скорее всего, у его есть комплексы неполноценности, считает психолог. У такой личности нет внутренних подтверждений своей значимости, своей важности для этого мира, своей красоты.

И наоборот, человек, уверенный в своих силах, в своей красоте, он чаще всего подтверждения от других не требует, добавил он.

Подростки же смотрят на эту «отретушированную» жизнь, пытаются ее копировать, но в реальном мире женщины так не одеваются, не ведут себя.

«Подросток - она же еще не сформированная личность, поэтому она думает, что так можно всю жизнь и прожить. Ее попытка так жить приводит к сильнейшему разочарованию, к боли и к неуверенности в себе», - объяснил специалист.

Хорс подчеркнул, что участие в конкурсе красоты «вот эту дыре неуверенности в себе не затыкает». Впоследствии у участниц таких конкурсов формируется зависимость от социального внешнего подкрепления, они могут вести себя «как наркоманы».