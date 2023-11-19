В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Психолог Хорс предупредил об опасности конкурсов красоты для девочек-подростков

Анна Назайкина
17:45 19.11.2023
Попытки жить таким образом приводят к сильнейшему разочарованию, к боли и неуверенности в себе, считает эксперт.
Психолог Хорс предупредил об опасности конкурсов красоты для девочек-подростков
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
Читайте нас на:

Конкурсы красоты могут негативно влиять на девочек-подростков, которые под их влиянием захотят будут пытаться жить «отретушированной жизнью». Об этом в ходе брифинга сообщил кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс.

По его словам, конкурсы красоты - это прообраз социальных сетей, чаще всего витрина тщеславия.

«Конечно, если девушки женщин идут на эти конкурсы красоты не за деньгами и за социальными лифтами, то они зачастую туда идут за подтверждение своей значимости», - сказал Хорс.

Если человеку настолько критично внешнее подтверждение своей значимости, то, скорее всего, у его есть комплексы неполноценности, считает психолог. У такой личности нет внутренних подтверждений своей значимости, своей важности для этого мира, своей красоты.

И наоборот, человек, уверенный в своих силах, в своей красоте, он чаще всего подтверждения от других не требует, добавил он.

Подростки же смотрят на эту «отретушированную» жизнь, пытаются ее копировать, но в реальном мире женщины так не одеваются, не ведут себя.

«Подросток - она же еще не сформированная личность, поэтому она думает, что так можно всю жизнь и прожить. Ее попытка так жить приводит к сильнейшему разочарованию, к боли и к неуверенности в себе», - объяснил специалист.

Хорс подчеркнул, что участие в конкурсе красоты «вот эту дыре неуверенности в себе не затыкает». Впоследствии у участниц таких конкурсов формируется зависимость от социального внешнего подкрепления, они могут вести себя «как наркоманы».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Al Hadath: йеменские хуситы захватили судно Израиля Galaxy Leader в Красном море
16:39 В стране и мире
В Москве на территории РАНХиГС произошел пожар
15:15 В стране и мире
Business Insider: «Ланцеты» стали главной угрозой для ВСУ
15:08 В стране и мире
Песков рассказал, как России удалось избежать обвала экономики из-за санкций
14:49 В стране и мире
СК: ачинского подростка после школы топором убил одноклассник
Популярное
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Видео
В Красной Поляне храбрый кот злобным шипением отогнал медведя от дома
Видео
Жены заключенных: киллер Саша Солдат перед освобождением попросил защиты
Видео
«Какие-то трансформаторы»: Путин охарактеризовал представителей ЛГБТ
Видео
СК показал следы крови в доме у друга убитого школьника в Ачинске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.