В стране и мире На аэродроме под Кировоградом уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ Объект был уничтожен на аэродроме Канатово, уточнили в МО РФ. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской авиатехники в Кировоградской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга уточнил, что объект был уничтожен на аэродроме Канатово. Кроме того, российские войска поразили склады боеприпасов ВСУ в районе Кировограда и Ольшаниц Киевской области. По данным МО РФ, с начала проведения спецоперации уничтожено 536 самолетов и 254 вертолета ВСУ. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика