На аэродроме под Кировоградом уничтожено хранилище топлива для авиатехники ВСУ
Объект был уничтожен на аэродроме Канатово, уточнили в МО РФ.
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Российские войска уничтожили хранилище топлива для украинской авиатехники в Кировоградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга уточнил, что объект был уничтожен на аэродроме Канатово.
Кроме того, российские войска поразили склады боеприпасов ВСУ в районе Кировограда и Ольшаниц Киевской области.
По данным МО РФ, с начала проведения спецоперации уничтожено 536 самолетов и 254 вертолета ВСУ.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.