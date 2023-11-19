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Трамп рассказал о встрече «глупого» Байдена и «свирепого» Си

Владимир Рубанов
12:02 19.11.2023
Экс-глава государства заявил, что представители Китая «очень умные люди, которым приходится иметь дело с очень глупыми людьми».
Трамп рассказал о встрече «глупого» Байдена и «свирепого» Си
© Фото: Ding Lin, XinHua, Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выглядел совершенно растерянным и не отдавал себе отчет в том, что делать, пишет «Лайф».

В то же время Си «крепок как гранит» и «очень свирепый», он «руководит миллиардом людей железной рукой», заявил Трамп на выступлении в Айове. Экс-глава государства заявил, что представители Китая «очень умные люди, которым приходится иметь дело с очень глупыми людьми».

«Наш лидер очень глуп», - сказал Трамп.

Президент США и председатель КНР встречались в Сан-Франциско на полях форума АТЭС 15 ноября. Оба лидера заявили о необходимости поддерживать бесконфликтные отношения между странами. После этого Байден снова назвал Си Цзиньпина диктатором.

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