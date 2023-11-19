Эксперт Лосев: избыточные нагрузки могут привести к перетренированности

© Фото: Kira Hofmann, dpa, Global Look Press

Избыточные нагрузки могут привести к перетренированности, которая, в свою очередь, плохо отражается на здоровье. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил председатель Федерации зимнего плавания Москвы и эксперт по циклическим видам спорта Антон Лосев.

По его словам, перетренированность может выражаться в апатии и ухудшении иммунитета. Большое негативное влияние оказывается и на сердце.

Лосев отмечает, что могут сгореть мышцы из-за интенсивных тренировок при отсутствии достаточного количества калорий и нутриентов.

Избежать перетренированности, подчеркивает он, можно при умеренных нагрузках.