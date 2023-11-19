В Пензе иномарка после ДТП влетела с подземный пешеходный переход

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В Пензе после аварии на Проспекте Победы иномарка съехала с дороги и «залетела» в подземный переход, сообщает ГИБДД. Также инспекторы опубликовали фото с места.

Все произошло накануне вечером. После того, как два легковых автомобиля, BMW и Lada, столкнулись, водитель иномарки наехал на препятствие, затем съехал с дороги и угодил прямо в переход.

В результате случившегося пострадал водитель 1998 года рождения. С телесными повреждениями его доставили в больницу.

В настоящий момент по факту случившегося правоохранители проводят проверку.