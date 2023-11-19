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Байден заявил о потенциальной пользе конфликтов вокруг Израиля и Украины

Владимир Рубанов
10:05 19.11.2023
Мир находится в точке перелома, констатировал глава Белого дома.
Байден заявил о потенциальной пользе конфликтов вокруг Израиля и Украины
© Фото: Saquan Stimpson, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Конфликты вокруг Украины и Израиля принесут миру прогресс. Такое мнение высказал президент США Джозеф Байден в своей статье для Washington Post.

Мир находится в точке перелома, констатировал глава Белого дома. Но политика американской администрации направлена на то, чтобы снизить напряженность и прекратить раздоры. Соединенные Штаты являются важной нацией, написал Байден.

В Вашингтоне не допускают участия американских войск в украинском конфликте, «поддерживая отважных украинцев», заявил глава Белого дома.

На протяжении всей истории мы видели, как конфликты на Ближнем Востоке могут иметь последствия по всему миру, отметил он.

Байден считает, что все мировое сообщество должно приложить самые большие усилия для благополучного завершения конфликтов в Израиле и на Украине.

Американский президент призвал помнить уроки истории, из которых следует, что из больших трагедий и потрясений может произойти огромный прогресс.

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