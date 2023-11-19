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Более 500 поисковиков закрыли сезон «Вахта памяти 2023» в Подмосковье

Ян Брацкий
00:09 19.11.2023
В этом сезоне подмосковным поисковикам удалось обнаружить останки 192 человек, личности трех получилось установить.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более пятисот активистов-поисковиков приняли участие в церемонии закрытия сезона Всероссийской акции «Вахта памяти 2023» в деревне Петрищево. Церемония состоялась на территории Музейного комплекса Зои Космодемьянской. В минувшем сезоне подмосковные поисковики провели более 300 экспедиций, свыше 100 из них на территории Московской области. В рамках проекта «Битва за Москву» ими организованы 10 экспедиций и проведены 50 «Уроков Мужества» в культурных и образовательных учреждениях региона.

В ходе работ были найдены, подняты и торжественно перезахоронены останки 192 красноармейцев, имена трех из них удалось установить. Кроме того, двое солдат были найдены в полях Смоленской области и захоронены на Родине в Подмосковье. Всего, поисковиками региона на территории нашей страны преданы земле более 800 воинов и установлены имена 43 человек.

В завершении церемонии в память обо всех защитниках Отечества была объявлена минута молчания, а после собравшиеся возложили живые цветы и венки к Мемориалу «Место гибели Зои Космодемьянской».

«Важность этой работы связана с тем, что мы не имеем права забывать о наших людях, которые погибли. Умирая они выполняли поставленную задачу и не думали о том, что о них будут помнить через десятилетия. Мы обязаны их поднять, захоронить с воинскими почестями и сохранить память о них в документах, монументах и в информационных системах», - сказал начальник отдела Департамента по увековечиванию памяти павших при защите Отечества Минобороны России Игорь Миронов.

Сегодня на территории Московской области работают 12 поисковых объединений, включающих в себя 113 отрядов. Более трех тысяч человек вовлечены в работы по поиску останков погибших в годы Великой Отечественной войны и увековечиванию из памяти.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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