Операторы БПЛА забросали боевиков боеприпасами с дронов у Загорного
Кадры уничтожения противника опубликовало Минобороны России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие 69-й отдельной бригады прикрытия уничтожили группу штурмовиков ВСУ в районе населенного пункта Загорное. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.
Операторы беспилотников забросали боеприпасами с воздуха боевиков, которые находились в лесопосадках.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.